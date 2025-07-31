Торговлю незарегистрированными лекарствами на маркетплейсах предложили взять под контроль

Общественные активисты попросили российское правительство отрегулировать вопрос с продажей на маркетплейсах незарегистрированных лекарств.

На торговлю препаратами сомнительного происхождения премьер-министру Мишустину пожаловалось Московское общество защиты потребителей.

Общество приводит ссылки на карточки товаров, которые не зарегистрированы в России как лекарственные препараты и медизделия, однако, продаются на Wildberries (после запроса журналистов некоторые позиции исчезли с витрины маркетплейса), пишет "Коммерсант".

Так, под видом накладных виниров продаются временные пломбы для зубов, которые можно установить в домашних условиях. Или китайские пищевые добавки, в описании которых говорится о лечении разных видов рака.

Ситуация ухудшается с ходом времени: число предупреждений маркетплейсу от прокуратуры в январе-мае выросло на 260% год к году.

Общественники предлагают вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки.

В Wildberries заявили, что "исходят из принципа добросовестности продавцов". Те пишут в договоре с площадкой, что их товары соответствуют норма законодательства.