В Кунгуре прокуратура нашла нарушения при организации питания юных спортсменов

Прокуратура Кунгура провела проверку индивидуального предпринимателя, который обеспечивал питанием несовершеннолетних воспитанников спортивной школы "Орленок" во время сборов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В ходе рейда выявлены серьезные нарушения санитарных норм.

Надзорные мероприятия проводились совместно со специалистами Роспотребнадзора. Установлено, что при организации горячего питания для детей предприниматель допустил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В связи с этим прокуратура внесла ему представление об устранении недостатков. Нарушения могли угрожать здоровью детей, поэтому меры были приняты оперативно. Точный характер нарушений не уточняется.

По ходатайству надзорного ведомства, суд приостановил деятельность ИП на срок до 90 суток. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию и следит за исправлением нарушений.