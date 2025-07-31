31 Июля 2025
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК определила лучших специалистов в области качества

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела четвертый корпоративный конкурс "Лучший специалист службы качества — 2025". Участниками стали 20 сотрудников компании, которые ранее прошли отборочные этапы на своих предприятиях, сообщает пресс-служба ТМК.

Площадкой конкурса в этом году стал Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в ТМК, а программа и методология оценки были разработаны корпоративным университетом ТМК2U. В первый день участники проверяли свои профессиональные знания в формате теста на корпоративной HR-платформе SOTA2U и решали в командах приближенные к реальности бизнес-кейсы, связанные с контролем качества, реагированием на поставки некачественной продукции, а также укреплением взаимоотношений с клиентами. Во второй день состоялась серия деловых игр в формате переговорных поединков.

Конкурсная комиссия под руководством директора по качеству ТМК Анатолия Сычёва оценивала такие компетенции участников, как понимание технологического процесса, умение планировать, прогнозировать и организовывать работу, нацеленность на результат и клиентоориентированность.

По итогам соревнований в личном зачете первое место присуждено начальнику технологического бюро Орского машиностроительного завода (ОМЗ) Евгении Вейгант, второе место разделили инженер Центральной испытательной лаборатории Волжского трубного завода (ВТЗ) Татьяна Гальцова и контрольный мастер отдела технического контроля Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ) Евгений Шарафаненко, третье место заняла контрольный мастер службы контроля качества трубопрокатного цеха № 1 Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Евгения Муратова. Отдельная номинация "Лучший переговорщик" была присуждена контрольному мастеру участка по контролю качества продукции трубопрокатного цеха № 1 Северского трубного завода (СТЗ) Ирине Попковой.

В командном конкурсе победу одержала группа, в которую входили инженер Центральной испытательной лаборатории ВТЗ Татьяна Гальцова, контрольный мастер отдела технического контроля ТМК-ИНОКС Алексей Пуртов, контрольный мастер службы контроля качества трубопрокатного цеха № 1 ЧТПЗ Евгения Муратова, мастер участка технического контроля трубоэлектросварочного цеха "Высота 239" компании ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР) Наталья Ключникова и начальник технологического бюро ОМЗ Евгения Вейгант.

Теги: Трубная металлургическая компания, специалисты, качество, производство


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