В Волгоградской области из-за атаки БПЛА парализовано движение поездов

На юге России, в Волгоградской области, из-за бесплиотников нарушено движение поездов.

Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру остановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная Приволжской железной дороги. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Задержаны пассажирские поезда №532 Адлер – Киров, №531 Киров – Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково – Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более четырёх часов, сообщают "Российские железные дороги".