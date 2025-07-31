Трамп посоветовал Медведеву следить за своими словами

Президент США Дональд Трамп продолжил жестко высказываться в адрес России и Индии. В адрес Китая Трамп пока так не говорит, хотя торговые обороты РФ и КНР больше, чем у Москвы и Дели.

Накануне Трамп посулил Индии дополнительные, "штрафные" ввозные пошлины в 25%. При этом сам он понимает, что особого влияния на текущее положение эти пошлины не окажут, поскольку торговля с США, по крайней мере - для России, не является решающей.

"Мне всё равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мёртвые экономики, мне всё равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом. Давайте оставим всё как есть", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Также Трамп снова упомянул экс-президента России Дмитрия Медведева, который резко высказывался о президенте США. Медведев в соцсетях пригрозил США войной в случае введения вторичных санкций в отношении РФ. Также Медведев говорил, что не Трампу решать, как России вести переговоры с Украиной.

"Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который всё ещё считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!", - написал Трамп.