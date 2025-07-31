СМИ: Губернаторам рекомендовали переводить население на мессенджер Max

Российским чиновникам в регионах – от губернаторов до сотрудников муниципалитетов – рекомендовано установить и активно пользоваться мессенджером Max от VK, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Один из источников отмечает, что принятое законодательство просто вынудит перейти на Max сотрудников госсектора и банков. Так, с 1 июня 2025 года чиновники, банки и ряд других организаций не могут общаться с гражданами в иностранных мессенджерах – в рамках закона о борьбе с кибермошенничеством.

Источники отмечают, что некоторые региональные руководители и сами готовы проявить инициативу, появившись в Max, но функционал этого мессенджера пока не позволяет, например, всем подряд создавать свои публичные каналы.

В будущем число пользователей Max может стать одним из критериев губернаторских KPI, считает собеседник, близкий к властям одного из регионов.