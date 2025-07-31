Депутаты просят власти объяснить рост цен на школьные товары

В Госдуме просят власти объяснить рост цен на школьные товары.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила соответствующее обращение вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

Она также попросила предоставить информацию о мерах, направленных на стабилизацию ситуации. Парламентарий ссылается на данные аналитического сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Они говорят о значительном росте цен на школьные товары.

Средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне - июле достигла 16 тыс. 219 рублей, что на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Депутат просит рассмотреть возможность введения дополнительных мер по поддержке семей с детьми в преддверии учебного года. Отмечается, что увеличение стоимости школьного набора может существенно ухудшить финансовое положение семей, в том числе многодетных, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в России предложено ввести ежегодную выплату 10 тыс. руб. родителям учащихся для покупки школьной формы. Выплата может быть введена только для обучающихся в государственных и муниципальных школах, где действуют требования к одежде.