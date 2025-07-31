Госслужба вошла в тройку перспективных отраслей для карьеры у "зумеров"

Самой перспективной отраслью для построения карьеры "зумеры" (молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет) считают информационные технологии.

Об этом сообщили аналитики "IT-колледжа Хекслет". Об этом заявили 17% из более чем 600 респондентов из крупных городов. На втором месте - финансовый сектор (14%). Тройку замыкает госслужба (13%). Далее идут маркетинг и реклама, образование, продовольствие, ретейл и юриспруденция.

Среди участников исследования 16% пока никак не представляют себе свою карьеру. С трудностями при поиске работы сталкивались 77% опрошенных, при этом 14% ответили, что это происходит постоянно. Как правило, молодые люди говорят о необходимости делать тестовые задания (57%) и проходить несколько этапов собеседований (41%).

При этом к неоплачиваемым тестовым заданиям большинство относится либо положительно (26%), либо нейтрально при возможности получить адекватную обратную связь (43%). Пустой тратой времени их считает 31% "зумеров", сообщает Forbes.

Напомним, 5 млн молодых людей в России нигде не учатся и не работают. Каждый восьмой представитель молодежи фактически не видит своего места в обществе и выпадает из жизни.