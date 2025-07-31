В Москве получила срок похитившая более 59 млн рублей "ясновидящая"

Жительница Москвы, выдававшая себя за ясновидящую получила четыре года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщила в Telegram пресс-служба прокуратуры Москвы, с 2019 по 2023 год 61-летняя Люба Амаева под предлогом проведения «магических обрядов» завладела деньгами 45-летней жительницы города. Женщину убеждали, что на ней и ее родственниках "порча", от бед спасут дорогостоящие ритуалы.

За каждый "обряд" злоумышленница брала от 5 тыс. до 8 млн руб. Всего преступнице удалось получить от потерпевшей 59,2 млн руб.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают "Ведомости".

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