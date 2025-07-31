В России наблюдается дефляция

В России потребительские цены снижаются вторую неделю подряд.

Читайте также: В России задумались о заморозке цен на социально значимые товары

По данным Росстата, с 22 по 28 июля дефляция составила 0,05%. Стоимость плодоовощной продукции снизились на 4,1%. Подешевела свекла на 10%, картофель – на 9,7%, капуста – на 7,4%, морковь – на 6,5%, помидор – на 5%, бананы – на 2%. Куриные яйца стали дешевле на 1,1%, баранина – на 0,3%.

Стоимость свинины увеличилась на 0,9%, колбас полукопченых и варено-копченых - на 0,5%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,1%.

С начала июля рост цен составил 0,71%, с начала 2025 года – 4,51%.

Напомним, российским властям предлагают временно зафиксировать стоимость продуктов первой необходимости. Как следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), несмотря на то, что сейчас инфляция медленно идет на убыль, введение госрегулирования цен на самые необходимые товары лишним не будет.