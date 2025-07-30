Мемуары Навального* внесли в список экстремистских материалов

Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов книгу политика и оппозиционера Алексея Навального* "Патриот".

В список внесено издание на русском языке, выпущенное в 2024 году литовским издательством One Book Publishing. Как указано в реестре, книга запрещена решением Ленинградского областного суда в июне 2025 года.

Мемуары Навального издали в октябре 2024 года на 26 языках. Книга разделена на две части — в первой политик рассказывает свою автобиографию, вторая глава представляет собой дневники, которые он вел в заключении с момента задержания в аэропорту "Шереметьево" в январе 2021 года и до смерти в колонии 16 февраля 2024 года.

Отметим, что в июле Совет Федерации утвердил закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов. За умышленный поиск в Сети и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, предлагается штраф от 3 до 5 тыс. руб. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тыс. руб.

* Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга