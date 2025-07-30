Поставщики воды в ДНР получат субсидии

Поставщикам питьевой воды в Донецк могут начать давать субсидии, которые бы покрыли часть их расходов из-за введения предельной цены на товар в регионе. Об этом сообщил врио председателя Правительства региона Андрей Чертков в своем telegram-канале.

Он отметил, что правительство ДНР зафиксировало на ближайшие три месяца верхнюю границу цены на разливную воду в 3,5 руб. за литр. Большинство предпринимателей решение поддержали – и цены снизили. Однако специалисты Минпромторга и "народные контролеры" продолжают фиксировать случаи, когда цены на воду "в окошках" остались прежними, заявил Чертков.

По его словам, некоторые предприниматели пошли еще дальше и просто закрыли на время свои точки.

"Что касается продажи бутилированной воды в сетевых магазинах, договорились о том, что на полках среди прочих обязательно должна быть представлена вода по социальной цене не выше 70 рублей за 5 литров", — написал чиновник.

Напомним, в Донецке накануне была обесточена Верхне-Кальмиусская фильтровальная станция – из-за атаки БПЛА. Подача питьевой воды в город стала невозможной. Между тем, жители города говорят об исчезновении воды и из продажи. Власти пытаются организовать подвоз воды. Военкоры пишут, что "в Донецке с водой ситуация буквально катастрофическая".

Раньше питьевая вода поступала в Донецк в основном по каналу – Северский Донец-Донбасс. С 2022 года он перекрыт ВСУ, вода по нему не поступает. В 2023 году был экстренно построен водовод Дон-Донбасс, на его строительство потратили десятки миллиардов рублей, стройку курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого недавно приговорили к 13 годам колонии. Выяснилось, что водовод не покрывает нужды города и периодически выходит из строя.