Женщина, потерявшая дочь при взрыве газа в Нижнем Тагиле, станет обвиняемой

1 августа исполнится ровно год со дня взрыва газа в Нижнем Тагиле, унесшем 11 жизней, и вот в деле может появиться новый фигурант, помимо газовщиков. 31 июля Елене Сербиновой должны предъявить обвинение по делу о причинении смерти по неосторожности. Якобы она не пустила газовщиков в день проверки, и утечка произошла в ее квартире.

Сама тагильчанка записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину и уверяет, что специалисты, проводившие экспертизу по ее делу, даже не выезжали на место обрушения.

"Газовый стояк в моей квартире был перекрыт. Данные обстоятельства подтверждают моя соседка – Касьянова Ольга и ее муж Касьянов Михаил, у которых были ключи от моей квартиры, и они присматривали за квартирой в мое отсутствие. Также сотрудники газовой службы не выписывали мне предписаний о нарушениях по факту проверок. Последняя проверка проходила за полтора месяца до трагедии", — сообщила Елена Сербинова в соцсетях.

Напомним, жители сразу после трагедии уверяли, что прогнали лжегазовщиков за 15 минут до взрыва, и те, убегая, стукнули по газовой трубе, но следствие, судя по всему, не рассматривает эту версию.