В горах Пакистана погибла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла во время камнепада в горах на севере Пакистана, куда она отправилась в составе альпинистской экспедиции.

Несчастный случай произошел в понедельник, 28 июля, на высоте 5700 метров на пике Лайла в горном массиве Каракорум.

31-летняя спортсменка попала под камнепад и оказалась в недоступном для эвакуации месте, ее напарники смогли подать сигнал бедствия, добравшись до безопасного места. Пакистанские спасатели заявили, что на вертолете не смогут подняться к месту ЧП, в итоге наземную спасательную операцию проводила группа иностранных альпинистов (трое американцев и немец).

В то же время спасатели смогли совершить облет предполагаемого местонахождения Дальмайер, они заявили, что спортсменка, как минимум, серьезна ранена, она не подавала признаков жизни. Погодные условия ухудшились: дождь, ветер, густая облачность не давали альпинистам быстро попасть к месту инцидента. В итоге биатлонистку нашли, но спасти уже не смогли.