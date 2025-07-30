Трамп объявил о введении ввозных пошлин для Индии в 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа Соединённые Штаты введут 25-процентный тариф на товары, импортируемые из Индии.

"Хотя Индия — наш друг, на протяжении многих лет мы вели с ней сравнительно мало бизнеса, поскольку её тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире, и у них самые жёсткие и отвратительные нетарифные торговые барьеры среди всех стран", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил: "Кроме того, они всегда покупали большую часть своей военной техники у России и являются крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем в то время, когда все хотят, чтобы Россия ПРЕКРАТИЛА <…> — ВСЕ ЭТО ПЛОХО! ПОЭТОМУ ИНДИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ТАРИФ В РАЗМЕРЕ 25% ПЛЮС ШТРАФ ЗА ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, НАЧИНАЯ С 1 АВГУСТА".