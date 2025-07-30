Дмитрий Махонин первым подал документы на выборы губернатора Пермского края

В Избирательную комиссию Пермского края поступили документы от первого кандидата на пост губернатора – действующего главы региона Дмитрия Махонина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Для регистрации он предоставил 50 подписей муниципальных депутатов, собранных во всех 43 муниципальных образованиях края.

Также Махонин предложил кандидатуры на должность сенатора от Пермского края: действующего сенатора от Прикамья Андрея Климова, заместителя секретаря регионального отделения "Единой России" Вячеслава Григорьева и первого замглавы администрации губернатора Пермского края Леонида Политова.

Окончательное решение о назначении сенатора будет принято новым губернатором не позднее следующего дня после инаугурации.

Прием документов от кандидатов продлится до 18.00 30 июля 2025 года. В ближайшие дни ожидается подача заявлений от других претендентов.