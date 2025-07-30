РКН заблокировал в России измеритель скорости интернета Speedtest

Роскомнадзор заблокировал в России американский сервис Speedtest — с его помощью можно замерять скорость и качество интернет-соединения. Российские СМИ сообщили, что сервис заблокировали в связи с тем, что РКН выявил "угрозы безопасности" со стороны сервиса для российского сегмента интернета.

Летом прошлого года Роскомнадзор сообщил, что его структуры создали аналог Speedtest — мобильное приложение "ПроСеть".

В последнее время использование сервиса для замера скорости соединения стало как никогда актуально: власти российских регионов то и дело ограничивают работу мобильного интернета, объясняя это "угрозами безопасности" в условиях атак беспилотников. Ограничения вводятся как в зоне реальных атак беспилотников, так и далеко за Уралом, например, в Красноярском крае.