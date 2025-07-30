Mash: Хакеры атаковали сеть дискаунтеров "Доброцен"

Сеть дискаунтеров "Доброцен" подверглась хакерской атаке, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, сервер и официальный сайт "легли", а распределительные центры не работают со вторника. Работу приостановили все пять офисов компании в Москве, Питере, Екатеринбурге и Самаре.

Кибератаку связывают с тем, что у сети есть точки в ДНР, ЛНР и Крыму, пишет Mash.

Кроме того, сегодня торговая сеть "Вкусвилл" и сервис доставки "Самокат" сообщили о технических неполадках.

"Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа", - говорится в уведомлении на сайте и в приложении "Вкусвилла".

"Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим", - говорится в сообщении на десктопной версии сайта "Самоката". При этом в мобильной версии сайта и приложении сервиса подобных уведомлений нет.

Ранее в работе сети клиник "МК "Семейный доктор", которую в декабре 2024 года купила "Медицина АльфаСтрахования", произошел сбой из-за атаки хакеров. Кроме того, 29 июля прекратили работу "по техническим причинам" некоторые аптеки "Столички" и "Неофарм" (принадлежат ООО "Нео-фарм"). Работу фармритейлеров могла нарушить хакерская атака. Взлом случился после атаки на "Аэрофлот" - перевозчику 28 июля пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки.