На Камчатке и Курилах сняли угрозу цунами

На Камчатке и Курильских островах отменили угрозу цунами после землетрясения.

"В населенных пунктах края значительного увеличения уровня воды не произошло. Специалисты обследовали ряд зданий - все без значительных повреждений. Помощь спасателей потребовалась серферам на берегу Халактырского пляжа. Из-за угрозы цунами их вывезли в безопасный район. Около 60 человек были эвакуированы спасателями", - рассказали в управлении МЧС по Камчатскому краю.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области угроза цунами также отменена.

Между тем, в МЧС сообщили, что спасатели пока продолжат работу в режиме повышенной готовности.

Тем временем, с другой стороны Тихого океана прихода цунами от "российского" землетрясения только ожидают: на Гавайских островах и в Калифорнии на пляжах звучат сирены, в Чили эвакуируют жителей прибрежных районов и отменяют занятия в школах.

Землетрясение в 8,8 балла сегодня произошло у берегов Курильских островов.