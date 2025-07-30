Тюменцы просят мэра вернуть им мобильный интернет

Жители Тюмени просят мэра города Максима Афанасьева вернуть им мобильный интернет, сообщает "Фактология".

"Максим Викторович, дайте добро на отмену глушения мобильного интернета, пожалуйста. Не во всем городе есть бесплатный Wi-Fi, а быть на связи и пользоваться сервисами такси, каршеринга необходимо. День города уже прошел, праздник был замечательный, но уже пора вернуть все на круги своя. Следующая важная дата — День области, который только через пару недель", - приводит издание слова пользователя соцсетей Ильи Перевозкина.

Напомним, первые жалобы на работу мобильного интернета появились у пользователей еще с 24 июля. Власти региона сообщили, что ограничение введено по независящим от органов исполнительной власти и правоохранительных структур Тюменской области причинам. Это сделано в целях безопасности граждан. Как ситуация позволит, временные ограничения будут сняты.

В МКУ "Тюменьгортранс" сообщили Накануне.RU, что в условиях перебоев с мобильным интернетом терминалы оплаты проезда в общественном транспорте работают в штатном режиме. Регистрация оплаты наличными, транспортной картой, банковской картой и виртуальной транспортной картой происходят без необходимости постоянного интернет-соединения.

В случае использования банковской карты информация о списании средств происходит не сразу, но данные передаются на сервер автоматически, как только терминал снова подключится к сети. Именно поэтому некоторые пассажиры не могут сразу видеть списания в приложении после оплаты.

Оплата проезда с использованием QR-табличек требует наличия подключения к Интернету на телефоне пассажира.