Из Екатеринбурга запускают авиарейсы в самый северный эмират ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia осенью запустит рейсы из Кольцово в Рас-эль-Хайму – самый северный эмират ОАЭ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал аэропорта Екатеринбурга.

Рейсы появятся в расписании начиная с 27 октября по вторникам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320. Air Arabia расширяет географию собственных направлений из Екатеринбурга: сегодня самолеты компании летают из Кольцово в Шарджу. Кроме этого, в рамках зимней навигации самолеты AirArabia Group выполняют регулярные рейсы в столицу ОАЭ – Абу-Даби.

Перелет в Рас-эль-Хайму можно забронировать в самой авиакомпании (на сайте, через колл-центр или по электронной почте), а также в туристических агентствах.

Ранее сообщалось, что с 8 августа из Кольцово открываются прямые авиарейсы в Геленджик.