За пять лет участниками Международной Премии #МЫВМЕСТЕ стал 831 житель Тюменской области

За пять лет участниками Международной Премии #МЫВМЕСТЕ стал 831 житель Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Завершен прием заявок на пятый сезон главной национальной Премии в сфере социальных проектов #МЫВМЕСТЕ, реализуемой при поддержке президента Владимира Путина. По сравнению с прошлым годом количество тюменцев, желающих участвовать, в 2025 году увеличилось на 15,3% и составило 203 заявки.

"Команда наших добровольцев мощная и дружная — за пять лет участниками проекта #МыВместе стали более миллиона волонтеров, которые всегда отвечают на вызовы времени. И сегодня они рядом с участниками СВО и их семьями. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, объявленного Президентом Владимиром Путиным, количество заявок на номинацию "Герои нашего времени" выросло в два раза по сравнению с прошлым годом", - заявил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Жители Тюменской области в пятом сезоне охватили практически все категории и номинации премии — "Волонтер года", "Наставник года", "Герои нашего времени", "Поколение добра", "Страна возможностей", "Код милосердия", "Лидер НКО", "Лидер социальных изменений. Крупный бизнес", "Лидер социальных изменений. МСП".

"Особое внимание участников при подаче заявок было уделено проектам, направленным на помощь военнослужащим и их семьям, а также на поддержку бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. Участниками Премии чаще всего становятся уже зарекомендовавшие себя в сферах добровольчества, социального направления и патриотического воспитания граждане или компании, активно участвующие в жизни региона и муниципалитетов", - заявила амбассадор премии #МЫВМЕСТЕ, региональный представитель федеральной платформы Добро.рф Валентина Галдаева.

Победители и призеры предыдущих лет продолжают и дальше развивать свои инициативы. Среди них: финалист первого потока Премии Федор Маслов. В этом году он занял второе место в XXII сезоне всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", организованного президентской платформой "Россия — страна возможностей", призер Премии 2022 года с проектом по оказанию первой медицинской помощи Наталья Выставных. Она возглавляет региональный Клуб Премии #МЫВМЕСТЕ в Тюменской области, который находится в Тобольске и входит в состав Федерального Клуба "МАЯК", два лучших проекта прошлого года от призера Евгения Вязова и финалистки Ольги Бабинцевой.