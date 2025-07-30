Виталий Хоценко поручил готовить отмену повышения оплаты комуслуг в Омской области

Губернатор Виталий Хоценко дал поручение дезавуировать решения по повышению платы за коммунальные услуги в Омской области.

Как стало известно накануне, глава региона выступил с инициативой по отмене ранее утвержденного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионе. Сейчас соответствующий указ губернатора готовится к подписанию.

Такое неординарное решение губернатора Виталия Хоценко стало ответной реакцией на обращение АО «Тепловая компания», в котором был сформирован отказ от выполнения ряда мероприятий в рамках инвестиционной программы.

При этом как раз инвестиционная программа обуславливала определенное повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение в городе Омске.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева подтвердила предварительную информацию о поручении главы региона и разъяснила: "Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне на основании обращения от АО «Тепловая компания», отказывающейся от мероприятий инвестиционной программы, поручил подготовить указ, отменяющий документ, подписанный ранее исполняющим обязанности, о повышении индекса. Указ сейчас проходит согласования»