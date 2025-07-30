30 Июля 2025
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Политика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко поручил готовить отмену повышения оплаты комуслуг в Омской области

Губернатор Виталий Хоценко дал поручение дезавуировать решения по повышению платы за коммунальные услуги в Омской области.

Как стало известно накануне, глава региона выступил с инициативой по отмене ранее утвержденного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионе. Сейчас соответствующий указ губернатора готовится к подписанию.

Такое неординарное решение губернатора Виталия Хоценко стало ответной реакцией на обращение АО «Тепловая компания», в котором был сформирован отказ от выполнения ряда мероприятий в рамках инвестиционной программы.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

При этом как раз инвестиционная программа обуславливала определенное повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение в городе Омске.

Квитанции ЖКХ(2023)|Фото: Накануне.RU

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева подтвердила предварительную информацию о поручении главы региона и разъяснила: "Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне на основании обращения от АО «Тепловая компания», отказывающейся от мероприятий инвестиционной программы, поручил подготовить указ, отменяющий документ, подписанный ранее исполняющим обязанности, о повышении индекса. Указ сейчас проходит согласования»

Теги: виталий хоценко, тарифы жкх, получение губернатора,


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