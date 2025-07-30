Хедлайнер фестиваля "Послушайте!" в Екатеринбурге не выступит по состоянию здоровья

У джазово-поэтического фестиваля "Послушайте!", который скоро пройдет в Екатеринбурге, произошла замена хедлайнера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Летнего театра в парке Маяковского, Евгений Маргулис не сможет выступить по состоянию здоровья. Команду хедлайнеров фестиваля возглавит легенда инди-рока Найк Борзов. Музыкант исполнит акустическую программу с элементами джаза и, конечно, свои самые известные песни.

Также на площадке выступят Muchachos Band и соул-вокалист Claude Booysen, расширенный состав биг-бенда Tropical Winds со звездой джазовой сцены Варварой Убель и певица из Грузии Меги Гогитидзе.

Фестиваль "Послушайте!" пройдет в Летнем театре в парке Маяковского в эту субботу, 2 августа. Организаторы отмечают, что все купленные на концерт хедлайнеров билеты остаются действительными и желают Евгению Маргулису скорейшего выздоровления.