На Камчатке наградят врачей, не прервавших операцию во время землетрясения

Бригаду врачей онкологического диспансера, которые во время сильного землетрясения на Камчатке не прервали операцию, представят к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что медики сохранили хладнокровие и профессионализм. "Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу", - написал губернатор.

До этого в соцсетях распространилось видео с камеры видеонаблюдения из операционной. На кадрах видно, что медработники во время сильных толчков удерживали пациента и оборудование, продолжая операцию.

Ранее Солодов сообщил, что землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе. Его магнитуда составила 8,8. По словам губернатора, ожидаются регулярные продолжительные афтершоки.

Напомним, сильнейшее землетрясение произошло также на Сахалине и Курильских островах. По предварительным данным, магнитуда толчков составляла до 8,7 баллов. Подземные толчки, ощущавшиеся по всему региону и приведшие к разрушениям, вызвали также цунами – волна высотой около четырех метров обрушилась на рыбоперерабатывающее предприятие и порт Северо-Курильска. В Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим ЧС.

На Камчатке пострадавших, по предварительным данным, нет. Обрушился фасад одного из детских садов, который был на ремонте. Эвакуировано почти 3 тыс. человек.