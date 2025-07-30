На Алтае произошло землетрясение

На Алтае сегодня произошло землетрясение, правда, далеко не такое мощное, как на Курилах.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда толчка в эпицентре достигала 5,5 балла. Эпицентр находился примерно в 30 км на юго-запад от села Кызыл-Таш – в Курайской степи.

Землетрясение практически не ощущалось, информации о пострадавших нет. В зоне сейсмической активности оказались населенные пункты Кош-Агачского района Республики Алтай.

Напомним, в утренние часы 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,8 балла. Оно вызвало разрушения на Камчатке, Сахалине и Курильских островах, а также цунами высотой до четырех метров.