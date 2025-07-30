СМИ: "АвтоВАЗ" может снизить зарплаты при переходе на четырехдневку?

"АвтоВАЗ" может перейти на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября, при этом возможно снижение на 20% зарплат сотрудников, об этом пишет Telegram-канал Mash без указания источника информации. Сейчас, якобы, компания уведомляет сотрудников об изменениях в трудовых договорах.

При этом официально об этом концерн пока не заявлял, да и принятие окончательного решения по четырехдневке планировалось только на сентябрь.

"АвтоВАЗ", как и другие отечественные производители машин, не отрицает кризисного положения: спрос на автомобили критически упал, на производителя давит демпинг со стороны китайских производителей, а также заградительные процентные ставки по кредитам в банках. Производители жалуются на затоваривание на складах.

О переходе на четырехдневную рабочую неделю ранее заявили ГАЗ и "КамАЗ".