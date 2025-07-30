Житель Нижневартовска убил знакомого из-за собаки

Житель Нижневартовска убил знакомого из-за собаки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

В Нижневартовском городском суде рассматривается уголовное дело об убийстве. Преступление было совершено в феврале 2025 года. Между мужчинами произошел конфликт: один из них ударил палкой собаку обвиняемого. Владелец собаки вспылил и трижды ударил обидчика своего пса ножом в грудь. Также он избил его руками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Подозреваемый в убийстве заключен под стражу.