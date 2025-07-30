Продолжается создание цифровой вертикали в строительной отрасли Вологодчины

О развитии цифровизации стройкомплекса рассказал Губернатор Вологодской области. В регионе проделана большая работа по переводу физических объектов и данных в цифровой формат, что улучшило управляемость проектами и сделало процесс прозрачным для всех участников: заказчиков, подрядчиков, субподрядчиков, проектировщиков, инженеров и поставщиков.

«Еще в 2023 году Вологодская область включилась в работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по внедрению Информационной системы управления проектами в сфере строительства. На начало прошлого года в федеральном «светофоре», созданном для оценки работ по указанному направлению, Вологодчина находилась на последних местах среди всех регионов страны. С приходом нашей команды удалось за год выполнить весь объем работ и вывести регион в лидеры: по состоянию на 1 января 2025 года мы занимали 13 место в России, а сейчас – уже седьмое», – сказал Георгий Филимонов.

Для достижения такого показателя в течение 2024 года был заключен Лицензионный договор на право пользования Информационной системы управления проектами в сфере строительства, выделены средства областного бюджета для проведения работ по ее настройке и сопровождению, заключены контракты на оказание услуг по технической поддержке систем.

Кроме того, приняты два важных постановления областного Правительства: о передаче исполнительной документации в электронном виде и назначении региональной «Службы единого заказчика» оператором Информационной системы управления проектами в сфере строительства. На базе «Службы единого заказчика» создан и Центр цифровой трансформации строительной отрасли.

Информационную систему управления проектами в сфере строительства также интегрировали с Государственной информационной системой для обеспечения градостроительной деятельности. Сейчас в нее занесены 250 объектов капитального строительства, подключены все государственные и муниципальные заказчики, а для обеспечения электронного документооборота подрядными организациями заключен уже 21 договор с разработчиками внешних информационных систем.