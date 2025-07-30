Георгий Филимонов поручил сформировать в Вологодской области централизованную систему муниципальных закупок

Поручение организовать централизованную систему муниципальных закупок дал Губернатор области Георгий Филимонов. Новый порядок вступит в силу уже с 1 января 2026 года.

«Школы, детские сады, спортивные, культурные и другие учреждения будут закупать всё необходимое не по отдельности, а через единые уполномоченные организации. Такой подход уже доказал свою эффективность на областном уровне, и теперь внедряем его в муниципалитетах. Это важный шаг к повышению эффективности закупочных процессов и управления бюджетными средствами», – рассказал Георгий Филимонов.

Все муниципалитеты региона должны определить организации, которые будут заниматься закупками, и утвердить единые правила работы. Для этого можно будет использовать готовые типовые решения, разработанные на областном уровне.

Правительство региона проводит обучающие семинары и консультации. Так, накануне состоялось масштабное совещание с участием глав муниципалитетов, где подробно разобрали все этапы перехода на новую систему.

«Напомню, что по итогам прошлого года ФАС России включила Вологодскую область в тройку регионов-лидеров по уровню конкуренции в закупках. Высокая конкурентная среда позволяет нам экономить средства, снижая начальную цену торгов. При тех масштабах строительства и ремонта, которые ведем, это особенно актуально», – добавил Георгий Филимонов.

Напомним, ранее в регионе сменился руководитель Управления федеральной антимонопольной службы. Им стал Павел Кошманов.