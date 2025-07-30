Власти Югры дополнительно выделили более трех миллиардов на закупку медицинского оборудования и лекарств для пациентов

Власти ХМАО дополнительно выделили более 3 млрд рублей на закупку оборудования для больниц и лекарственных препаратов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос обсуждался на заседании окружного правительства. По словам губернатора, дополнительные средства выделяются в рамках государственной программы "Современное здравоохранение".

"Выделяем дополнительно более 3 млрд рублей на обеспечение пациентов лекарственными препаратами в связи с расширением перечня жизненно важных лекарственных средств для льготной категории граждан, а также на приобретение 272 единиц медицинского оборудования, в том числе двух аппаратов МРТ в Сургутскую клиническую травматологическую больницу и Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска", - сообщил Кухарук.