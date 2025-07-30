Документы для регистрации на выборах губернатора Свердловской области подали еще два кандидата

Еще двое кандидатов представили документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут будущей осенью.

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Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, во вторник документы подал Рант Краев, выдвинутый областным отделением партии "Новые люди". А сегодня это сделал Александр Каптюг, выдвинутый Свердловским региональным отделением ЛДПР. Оба сдали листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований.

Также они назвали кандидатов для наделения полномочиями сенатора РФ в случае своего избрания. Краев выбрал Дмитрия Дымшакова, Ольгу Зырянову и Никиту Лежанкина. А Каптюг предложил Евгения Климова, Ксению Лещенко и Александра Панасенко.

Срок приема документов для регистрации на выборах свердловского губернатора заканчивается сегодня, 30 июля. Их уже сдали врио главы региона Денис Паслер, представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Кузнецов и Александр Ивачев из КПРФ.