"Атом" запустил жилищную программу для сотрудников свердловских предприятий

30 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" запустил жилищную программу для сотрудников свердловских предприятий

Жилищную программу для сотрудников промышленных предприятий Среднего Урала запустил крупнейший строительный холдинг региона "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, программа запущена при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области. Инициатива направлена на удержание квалифицированных специалистов на предприятиях за счет улучшения жилищных условий и повышение привлекательности работы в регионе.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Екатеринбург и Свердловская область были привлекательны для жизни, чтобы жители региона видели свое будущее здесь – здесь бы растили детей, реализовывали свой профессиональный потенциал на благо региона. Поэтому мы строим не только жилые дома, но и необходимую инфраструктуру – школы, садики, больницы, театры и спортивные комплексы. И, конечно, мы вносим вклад в поддержку работодателей – крупных промышленных предприятий, оказывая поддержку в решении жилищного вопроса их сотрудников", - отметил коммерческий директор компании "Атомстройкомплекс" Данил Кузнецов.

Новостройка в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Жилищная программа позволяет сотрудникам промышленных предприятий Екатеринбурга и области, а также их близким родственникам (супругам, детям, родителям) приобретать жилье в новостройках "Атомстройкомплекса" на выгодных условиях. Участники программы получают дополнительную скидку на квартиры, которая суммируется с действующими акциями и на ряд объектов достигает 20%. Важно, что льготные условия распространяются как на готовые к заселению, так и на жилье в стадии строительства, а также на меблированные квартиры. Выбор локаций широк: от Уралмаша до Академического. Это позволяет подобрать жилье, максимально удобное по расположению относительно места работы.

Уже сейчас программа доступна сотрудникам таких промышленных предприятий области, как Уральский электромеханический завод, Уралмашзавод, Уральский турбинный завод, Уралкабель, УДЗМ и другие.

Новостройка в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Для "Атома" это не первый опыт сотрудничества с промышленными предприятиями региона. Ранее застройщик выступил партнером крупных заводов региона в реализации корпоративной жилищной программы – квартиры по ней получили десятки перспективных сотрудников. По словам Данила Кузнецова, в условиях высоких ипотечных ставок поддержка работодателей является значимой для населения и обеспечивает доступность жилья для тех категорий граждан, которые не попадают под условия государственных программ льготной ипотеки.

Теги: предприятия, программа, жилье, Атомстройкомплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети