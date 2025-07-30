"Атом" запустил жилищную программу для сотрудников свердловских предприятий

Жилищную программу для сотрудников промышленных предприятий Среднего Урала запустил крупнейший строительный холдинг региона "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, программа запущена при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области. Инициатива направлена на удержание квалифицированных специалистов на предприятиях за счет улучшения жилищных условий и повышение привлекательности работы в регионе.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Екатеринбург и Свердловская область были привлекательны для жизни, чтобы жители региона видели свое будущее здесь – здесь бы растили детей, реализовывали свой профессиональный потенциал на благо региона. Поэтому мы строим не только жилые дома, но и необходимую инфраструктуру – школы, садики, больницы, театры и спортивные комплексы. И, конечно, мы вносим вклад в поддержку работодателей – крупных промышленных предприятий, оказывая поддержку в решении жилищного вопроса их сотрудников", - отметил коммерческий директор компании "Атомстройкомплекс" Данил Кузнецов.

Жилищная программа позволяет сотрудникам промышленных предприятий Екатеринбурга и области, а также их близким родственникам (супругам, детям, родителям) приобретать жилье в новостройках "Атомстройкомплекса" на выгодных условиях. Участники программы получают дополнительную скидку на квартиры, которая суммируется с действующими акциями и на ряд объектов достигает 20%. Важно, что льготные условия распространяются как на готовые к заселению, так и на жилье в стадии строительства, а также на меблированные квартиры. Выбор локаций широк: от Уралмаша до Академического. Это позволяет подобрать жилье, максимально удобное по расположению относительно места работы.

Уже сейчас программа доступна сотрудникам таких промышленных предприятий области, как Уральский электромеханический завод, Уралмашзавод, Уральский турбинный завод, Уралкабель, УДЗМ и другие.

Для "Атома" это не первый опыт сотрудничества с промышленными предприятиями региона. Ранее застройщик выступил партнером крупных заводов региона в реализации корпоративной жилищной программы – квартиры по ней получили десятки перспективных сотрудников. По словам Данила Кузнецова, в условиях высоких ипотечных ставок поддержка работодателей является значимой для населения и обеспечивает доступность жилья для тех категорий граждан, которые не попадают под условия государственных программ льготной ипотеки.