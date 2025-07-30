Китай и США договорились продлить перемирие в торговой войне

Китай и США не договорились по тарифам, но пришли к соглашению о продлении "перемирия" в торговой войне, заявил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган после переговоров в Стокгольме.

По словам Ли, обсуждение было "откровенным и глубоким", обе стороны "осознают важность сохранения здоровых торговых отношений". Дипломат добавил, что переговоры продолжатся.

Ранее администрация США объявила 90-дневный мораторий на введение заградительных торговых пошлин на китайские товары, но этот период истек, а соглашение так и не было достигнуто.

Вероятно, переговоры осложнятся намерением президента США Дональда Трампа ввести в отношении торговых партнеров России 100-процентные торговые пошлины, а Китай как раз является торговым партнером России.