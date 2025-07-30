Россияне массово отказываются от оформленных с кредитом страховок

Россияне массово отказываются от купленных ранее страховых полисов, которые предлагались при выдаче кредита.

За первые три месяца текущего года клиенты вернули деньги за 3,6 млн страховок — в 23 раза больше, чем за тот же период 2024 года, следует из данных Национального рейтингового агентства. Большая часть возвратов приходится на кредитное страхование жизни — 3,5 млн случаев. Банки навязывают заемщикам такие продукты.

За I квартал физлица и компании вернули 6,1 млрд руб. Крупнейшие суммы — по накопительному страхованию жизни, тогда как кредитные полисы стоили значительно дешевле. Россияне имеют право обратиться за возвратом денег по купленной страховке в "период охлаждения" - 30 дней на то, чтобы отказаться от любых допуслуг, приобретенных вместе с кредитом. Центробанк России отметил, что следит за соблюдением этих мер.

В настоящее время при оформлении, например, автокредита, в договоре часто предусматривается обязанность клиента оформить полис. Нередко продавец получает прибыль только от допуслуг, сообщают "Известия".

Напомним, крупнейшие российские банки повысили проценты по потребительским кредитам, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанка России с 21% до 20%.