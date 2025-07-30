В Сальске из-за атаки БПЛА повреждены более 50 квартир

В Сальске Ростовской области повреждены более 50 квартир, 11 частных домовладений и десять многоквартирных домов.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, это произошло в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в ночь на 29 июля. Был поврежден автомобиль, погиб находившийся в нем водитель. Погибли также два сапера, которые разминировали БПЛА в Новосальске. Губернатор принял решение о выплате средств семьям всех погибших.

В настоящее время в микрорайоне Новосальск без электричества остаются 2840 человек, идут восстановительные работы. Слюсарь также указал, что все выплаты за потерю имущества планируется осуществить в течение двух недель, восстановление начнут с наиболее пострадавших домов и квартир.

Напомним, на ж/д станции в Ростовской области после атаки БПЛА произошло возгорание. Количество задержанных поездов после атаки БПЛА в Ростовской области увеличилось до 18.