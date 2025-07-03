Москалькова попросила омбудсмена Азербайджана взять под контроль ситуацию с задержанием россиян

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала обращение своей коллеге в Азербайджане. Она попросила Сабину Алиеву проконтролировать ситуацию с демонстративно жестким задержанием россиян.

"С глубочайшей обеспокоенностью узнала о задержании правоохранительными органами Азербайджанской Республики 13 граждан РФ, включая главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова, а также программиста Ильи Безуглова. Задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы, а в случае с Ильей Безугловым проводилось в обстоятельствах, которые, по утверждению его близких, были схожи с похищением и последующим игнорированием права на доступ к консульской защите", - отметила Москалькова.

Она также обратила внимание азербайджанского омбудсмена на состояние Игоря Картавых, который, по имеющимся данным, будучи диабетиком лишен медицинской помощи.

"В этой связи убедительно прошу вас, уважаемая госпожа Алиева, взять данную ситуацию под личный контроль. Уверена, что ваше вмешательство позволит оперативно восстановить их законные права и интересы", - попросила Москалькова, добавив, что надеется на сотрудничество, взаимопонимание и принципиальную позицию Алиевой как уполномоченного по правам человека.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге арестованы несколько выходцев из Азербайджана по уголовному делу об убийствах, совершенных в середине нулевых. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ и потребовал объяснений. После этого именно Алиева обратилась к Москальковой.