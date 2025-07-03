Следствие назвало взрыв в Луганске - терактом

Взрыв в центре Луганске, во время которого погиб бывший мэр Манолис Пилавов, следствие квалифицировало как теракт. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Уголовное дело возбуждено сразу трем статьям:

п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт);

ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств);

ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Напомним, что ЧП произошло на улице Тараса Шевченко – недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной "операции "Поток". Пилалов стал единственной жертвой взрыва. После этого председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук возложил ответственность з смерть бывшего градоначальника на Киев.