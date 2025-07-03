ЦБ рассказал о рисках при увеличении размера тарифов ЖКХ выше уровня инфляции

Центробанк уверен, что если новый размер тарифа ЖКХ превысит уровень инфляции, это вполне может привести к проведению более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз сделал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов во время Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге.

"Это то, что, конечно, может стать серьезным проинфляционным фактором и при прочих равных действительно требовать проведения более жесткой ДКП, особенно если эта практика продолжится", - пояснил Тремасов.

Он добавил, что речь идет о постоянной ежегодной индексации тарифов по принципу "инфляция плюс". Именно по этому, если и повышать тарифы, то используя принцип "инфляция минус".

Напомним, что с 1 июля 2025 года в России проиндексировали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В среднем цены повысятся на 11,9% (инфляция, по прогнозу, составит 7,6% в 2025 году). При этом в некоторых регионах тарифы на ЖКУ сильно превысят и этот показатель. Например, в Пермском крае цены поднимут на 21,1%. В Ижевске повышение и вовсе составит 38%, а в Омске — 39,6%.