Путин заверил Трампа, что Россия готова к переговорам с Украиной

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда", - пояснил Ушаков.

По его словам, когда разговор зашел о скорейшем прекращении военных действий, Владимир Путин заверил американского коллегу, что Россия продолжает искать политическое, переговорное решение конфликта. Он также рассказал о реализации так называемых гуманитарных договоренностей, которые обсуждались еще во втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле.