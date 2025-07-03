В Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок

Со следующей недели в Екатеринбурге стартует третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Как сообщают в мэрии, опрессовки пройдут без ограничения горячего водоснабжения, а диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением будет проводиться ночью.

Опрессовки запланированы с 7 по 11 июля. Горожан просят соблюдать правила безопасности:

не приближаться к месту парения, под асфальтом может находиться промоина;

не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;

не оставлять автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

При обнаружении утечек горячей воды необходимо звонить в центральную диспетчерскую службу АО "ЕТК" по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.

Владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей нужно отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов, а также внимательно следить за состоянием последних. Владельцы складов и подвальных помещений также должны думать наперед и учитывать риск затопления при возможных разрывах теплотрасс.

Информацию о сроках и зонах проведения гидравлических испытаний тепловых сетей можно получить при помощи интерактивной карты.