Путин предложил сделать модным трендом традиционную семью

Президент РФ Владимир Путин предложил сделать трендом моду на "традиционную семью".

"Традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России", - заявил глава государства на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

По словам Путина, "Россия приветствует тех, кто переезжает в РФ с желанием жить здесь и воспитывать детей": "Россия приветствует их стремление".

"Главный смысл научных достижений и технологических инициатив — улучшение жизни граждан, особенно семей", - добавил президент.

Также Путин многозначительно анонсировал: "России предстоит запустить новый этап технологического развития, который станет "новым временем".