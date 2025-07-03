На Серовском заводе ферросплавов введут четырехдневную рабочую неделю

Руководство Серовского завода ферросплавов (СЗФ) под управлением Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе завода.

Там отметили, что причиной стали значительная волатильность курса валют, сложившиеся неблагоприятные условия на рынках ферросплавной продукции и значительное падение потребительского спроса. В связи с этим, чтобы обеспечить финансово-экономическую устойчивость предприятий, руководство решило реализовать антикризисную программу. В рамках нее, административный персонал структурных подразделений (дневной график работы) СЗФ с 1 сентября 2025 года переходит на четырехдневную рабочую неделю.

При этом, как отмечают в пресс-службе, никаких увольнений на заводе не последует.

"Никаких сокращений персонала не планируется, главная задача принимаемых мер – сохранить трудовой коллектив и не допустить остановки производства. В случае улучшения ситуации на рынке и стабилизации курса валют, антикризисные меры будут пересмотрены", - добавили в СЗФ.

Напомним, накануне стало известно о переходе на четырехдневную рабочую неделю и на самом ЧЭМК. Новое расписание также введут с 1 сентября.

Схожая картина – и на других крупнейших российских предприятиях. Неполную рабочую неделю решили ввести для сотрудников "Ростсельмаша", "Тихвинского вагоностроительного завода", Ярославского моторного завода и Ярославского завода дизельной аппаратуры.