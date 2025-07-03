03 Июля 2025
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Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Тюменская область изучает политику энергетической эффективности субъектов России

Тюменская область изучает политику энергетической эффективности субъектов России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня, 3 июля, в Москве открылось VIII Всероссийское совещание центров энергосбережения. Тюменскую область на нем представляет директор департамента ЖКХ региона Семен Тегенцев.

В течение двух дней специалисты со всей России обсудят вопросы энергосбережения. В рамках совещания детально разберут вектор государственной политики и поддержки энергосберегающих проектов, современные тенденции в этой сфере и познакомятся с новыми технологиями. Запланированы экскурсии на научную и производственную площадки.

"Мы в первый раз участвуем в совещании центров энергосбережения. Нам интересен опыт регионов. Особенно в части энергосбережения в социальных учреждениях. У себя в регионе собираем необходимую базу данных, чтобы понять, какой опыт коллег даст больший эффект. Задача – сформировать региональную политику энергоэффективности. Из этого может вырасти следующий масштабный проект, сопоставимый по значимости с концессией", - заявил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Всероссийское совещание центров энергосбережения организовала Российская ассоциация центров энергосбережения "РАЦЭС" при поддержке Минэкономразвития России.

Теги: политика энергетической эффективности, совещание центров энергосбережения


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