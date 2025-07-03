"Южуралзолото" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

"Южуралзолото" (ЮГК) не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года – такое решение приняло годовое собрание акционеров. В 2014 году компания на 17% сократила производство золота (причиной стали претензии Ростехнадзора к добыче на Южном Урале, производство простаивало несколько месяцев), продажи снизились на 14%, сообщили в компании.

8 июля суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры рассмотрит вопрос о национализации крупнейшего пакета акций ЮГК, принадлежащего депутату Заксобрания Челябинской области Константину Струкову. Надзорное ведомство считает, что тот приобрел актив в нарушение закона. При этом на акции, находящиеся в свободном обращении на рынке, государство не претендует.