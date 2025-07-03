Суд в Киеве признал "фактическим браком" отношения двух мужчин*

Деснянский районный суд Киева впервые признал "фактическим браком" отношения двух мужчин*. Министерство юстиции отказывалось признать этот союз законным, поэтому украинцы обратились в суд.

Один из них, являясь дипломатом, должен был отправиться в командировку в Израиль. Он захотел забрать с собой партнера (свободный выезд из страны для военнообязанных мужчин запрещен), ссылаясь на совместную жизнь, но МИД Украины отказал – потому что браком, согласно украинской конституции, является союз мужчины и женщины.

Партнеры обратились в суд, который встал на их сторону, приняв во внимания доказательства совместной жизни: переписку, счета и т.д., сообщает украинская "Судебно-юридическая газета". Также истцы указали, что заключили брак в США.

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