В ГИС-центре местами ливни. В ПГНИУ затопило помещение, в котором работают пермские метеорологи

Этажи ГИС-центра ПГНИУ затопило водой во время ливня в Перми. Информация об этом появилась в сообществе Кафедры картографии и геоинформатики университета, передает корреспондент Накануне.RU..

Сотрудники сняли последствия разгулявшейся в краевой столице непогоды. На кадрах видно, как из трубы, выходящей внутрь здания ГИС-центра, выливаются сильные потоки воды. Затем вода стекает по лестнице на нижние этажи. На видеоролик наложили музыку из фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона.

"Шихов А.Н. передает: погода в ГИС-центре +23°С, местами ливни", – иронизируют ученые в видеоролике.