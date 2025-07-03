Депутат Вегнер предложил штрафовать свердловчан, подкармливающих бездомных собак

В Свердловской области стоит ввести штрафы за прикармливание бездомных собак. Такого мнения придерживается депутат местного заксобрания Вячеслав Вегнер. По его словам, именно сердобольные бабушки чаще всего не могут не пожалеть животное и выносят ему что-то поесть, после чего собака начинает постоянно обитать возле жилых домов и защищать свою территорию.

"Есть очень много вопросов, связанных с нашими бабушками, которые прикармливают около подъездов собак. Они являются причиной агрессии: собака начинает защищать свою территорию. Когда она тут же ест, а ты мимо проходишь, она может и тяпнуть. Поэтому здесь работаем с бабушками", – рассказал Вегнер на ОТВ в программе "Акцент".

В качестве примера решения проблемы депутат предложил рассмотреть опыт Приморского края, где уже ввели штрафы. Однако наказывать рублем если и будут, то только за повторное нарушение.

"Я считаю, что для таких людей надо вводить штраф не менее 40 тыс. рублей", – отметил Вячеслав Вегнер.