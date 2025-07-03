ЦБ снизит ключевую ставку в июле, если ничего непредвиденного не произойдет - Набиуллина
Центральный банк России с большой долей вероятности будет в июле снижать ключевую ставку.
"Скорее всего, если ничего непредвиденного не произойдет, в июле мы будем рассматривать снижение ставки, будет обсуждаться шаг снижения", - сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе.
Она добавила, что к моменту принятия решения (25 июля) у регулятора будет больше информации для анализа.
По словам Набиуллиной, пока она не может гарантировать снижение ключевой ставки на июльском заседании совета директоров ЦБ.