Трамп и Зеленский поговорят по телефону

Президенты США и Украины поговорят по телефону. Разговор состоится 4 июля, в День независимости США.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят внезапную остановку некоторых ключевых поставок американского оружия в Киев, приводит Lenta.Ru данные FT.

Ранее сообщалось, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после того, как убедился в сокращении собственных запасов. Пока поступает американская военная помощь, выделенная администрацией Джо Байдена.